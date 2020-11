Kemar Lawrence vertelt het dramatische verhaal van wat er gebeurde met zijn broer: "Ik moest beslissen over amputatie"

Er deden wilde verhalen over Kemar Lawrence de ronde toen hij niet terugkeerde uit Jamaica. Zijn broer zou gestorven zijn en hijzelf zou gedacht hebben aan stoppen. De verdediger van Anderlecht doet nu zelf het verhaal.

En het is geen leuk verhaal. Zijn broer, Damian, is niet dood, maar was wel betrokken bij een verkeersongeval. Voor de neus van Lawrence. "Hij had in Jamaica een zwaar ongeluk met zijn motor. Een auto remde bruusk en Damian crashte erop", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Zelf zag ik alles gebeuren, want ik reed in een auto met enkele vrienden net achter Damian. Geloof me, je eigen broer uit zo'n crash halen, hem in de auto leggen en daarna naar het ziekenhuis brengen, dat breekt je. Hij was heel zwaar toegetakeld."

De gevolgen waren zwaar. “Mijn moeder was op dat moment niet in Jamaica. Ik belde haar in shock en vertelde dat Damian wellicht zou sterven. Hij had veel bloed verloren. De dokter kwam bij mij - ik ben de oudste van de familie - en zei: Jij moet beslissen of we zijn voet amputeren. We kunnen proberen om zijn voet te redden, maar dan riskeert hij te sterven tijdens de operatie. Zo'n beslissing: dat is loodzwaar. Wat zou Damian later denken als ik zijn voet afpak? Maar liever dat dan het risico om mijn broer helemaal te verliezen. Ik koos voor de amputatie.”