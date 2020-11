Dominantie, maar geen volle buit voor Antwerp: "Met alle respect voor Standard: ik zag maar een ploeg op het veld"

Op basis van de kansen en het geleverde spel zat er voor Antwerp meer in dan een puntje tegen Standard. Ivan Leko had gemengde gevoelens over de puntendeling. De Kroaat was teleurgesteld over de score, maar zeer tevreden over de prestatie van zijn manschappen.

Over het resultaat kon Ivan Leko zijn ontgoocheling niet weg steken. "Je bereidt elke match voor om te winnen en dat is niet gebeurd. Met dit resultaat kan niemand tevreden zijn. Niet ik, niet de spelers, niet het bestuur en zelfs niet de materiaalman. Donderdag stonden we tegenover een sterker LASK, maar vandaag zag ik maar één ploeg op het veld staan. En dat zeg ik met alle respect voor Standard."

Dit is een wedstrijd die ik als neutrale voetbalfan zou willen zien.

Op basis van de geleverde prestatie verdiende Antwerp misschien wel drie punten, maar op basis van doelpunten was de match wel in evenwicht. En dat is wat telt in het voetbal. "Dit is een wedstrijd die ik als neutrale voetbalfan zou willen zien. Zowel tactisch als technisch zat het goed bij ons en we creëerden zo ook goede kansen. Het was 'nice'", legt Leko uit.

Refaelov met het hoofd

Bij doelpuntenmaker Lior Refaelov heerste de teleurstelling. "We hebben hen echt in de problemen kunnen brengen en ik ben ook blij met onze manier van spelen", zei hij. "Maar het blijft teleurstellend om met een punt achter te blijven. Het geluk ontbrak ons wat. Volgens mij was dit mijn eerste goal met het hoofd in België. De keeper hield mij met een geweldige redding nog van een tweede goal. Ik heb het gevoel dat ze twee punten zijn komen stelen", besluit Refaelov.