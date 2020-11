Antwerp-sterkhouder voor het eerst opgeroepen voor belangrijke duels Nations League

Simen Juklerod is bezig aan een fantastisch seizoen, nadat hij onder Bölöni meer dan hem lief was op de bank verzeild raakte. Ook in zijn thuisland zijn zijn sterke prestaties niet onopgemerkt gebleven.

Meer zelfs: de flankspeler werd voor het eerst opgeroepen voor de Noorse nationale ploeg. Zo kan Juklerod op zijn 26e zijn debuut maken, in een team met ronkende namen als Haaland, Odegaard, Berge en Sorloth. Noorwegen neemt het in de komende interlandperiode in een vriendschappelijk duel op tegen Israël. Daarna volgen twee belangrijke wedstrijden in de Nations League: een uitwedstrijd tegen Roemenië, gevolgd door een thuismatch tegen Oostenrijk. Oostenrijk en Noorwegen delen voorlopig de leidersplaats in hun poule van de Nations League, met 9 punten uit 4 wedstrijden. ➽ 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐝 𝐀𝐫𝐦𝐲 - 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 🌎

Succes! 👊 pic.twitter.com/ttYNXMzegh — Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 9, 2020