Bart Tommelein in tribune bij KV Oostende-Club Brugge: kustboys reageren op ophef

Zondag had Club Brugge het knap lastig op bezoek bij Oostende. De kustboys legden hen het vuur aan de schenen. Dat zag ook Bart Tommelein. De burgemeester van Oostende zat in de tribunes, iets wat voor ophef zorgde op sociale media.

KVO reageerde maandag op haar website op de commotie. "Elke club mag van de Pro League per wedstrijd een bestuursdelegatie afvaardigen van 25 personen, aldus COO Thorsten Theys. "Die delegatie omvat een CEO, een sportief en financieel directeur en ja, dus ook een burgemeester."

"Bart Tommelein heeft enkele maanden geleden een cruciale rol gespeeld in het overnamedossier van de club. Zonder zijn tussenkomst praatten we nu misschien niet meer van KV Oostende. Wij zijn blij dat hij onze uitnodiging aanvaardde en zullen hem in de toekomst blijven uitnodigen", klinkt het.

"Meer dan ooit heerst er een synergie tussen de stad en zijn voetbalclub en daar zijn we trots op, getuige onze slogan One City, One Sea, One Team."

Ook Martin Heylen is regelmatig aanwezig in de tribunes. De kustboys laten weten dat Heylen een erkende beroepsjournalist is en steevast officieel geaccrediteerd wordt.

Het is dus duidelijk...het plebs mag niet in de stadions of bij bv het veldrijden...de politieke elite wel ! Welke reden geven politici om daar toch aanwezig te zijn ? #kvoostende pic.twitter.com/vhCA6ZXYSM — 𝑪𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 𝑳𝒖𝒚𝒕𝒆𝒏 💕 🙉🙈🙊 (@LuytenCarina) November 9, 2020