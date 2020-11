Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 12!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Arnaud Bodart. Met enkele cruciale reddingen zorgde hij voor een nuttig puntje voor de Rouches in Antwerp. Zo hield hij onder meer Refaelov van een tweede doelpunt en dergelijke meer.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Bourdin viel in bij Beerschot na een 2-0 achterstand en wist met twee goals mee voor het verschil te zorgen, al maakte hij ook een strafschopfout in de 5-5. Koch was verdedigend sterk en scoorde voor een belangrijk punt voor Eupen, Murillo was niet voor het eerst de beste man van Anderlecht.

Middenveld

Een goal, een assist en ook nog eens betrokken in de andere doelpunten: Holzhauser is aan een geweldig seizoen bezig bij Beerschot, zoveel is duidelijk. Bij Oostende viel D'Arpino een dik uur lang op met onverzettelijkheid en duelkracht, Pieter Gerkens was alweer zeer nuttig voor Antwerp.

Aanval

Op de flanken kunnen we niet naast Refaelov en Bongonda, die een wervelwind waren voor hun respectievelijke teams. Hairemans, De Ketelaere en Bruno grijpen er zo net naast, terwijl we in de spits voor Chory en De Camargo kiezen. De ene toonde zijn belang, de andere toonde dat hij zijn streken nog lang niet verleerd is.

Dat levert dan onderstaand elftal op: