Westerlo heeft revanche beet en wint deze keer wel van RWDM: olympisch doelpunt Brüls, pareltje Van Eenoo

Westerlo boekte maandagavond haar eerste thuiszege van het seizoen. Ze klopten RWDM met 3-0 en nemen zo revanche voor de nederlaag van afgelopen vrijdag tegen de Brusselaars. Christian Brüls eiste de aandacht op met een olympisch doelpunt, al scoorde Lukas Van Eenoo -net als vrijdag- een beauty.

Iets voorbij halfweg de eerste periode had Berke Özer een goede redding in huis op een kopslag van Le Joncour. Nauwelijks een minuut later viel het doelpunt echter aan de overzijde. Het was Christian Brüls die zijn klasse etaleerde en een hoekschop rechtstreeks in doel krulde. Klassegoal, al ging RWDM-doelman Sadin zeker niet vrijuit.

In de tweede helft ging RWDM op zoek naar de gelijkmaker, maar iets voorbij het uur kregen ze het deksel op de neus. Lukas Van Eenoo besliste met een schitterende knal in de bovenhoek de partij. Net als vrijdag scoorde de middenvelder van Westerlo een pareltje, maar in tegenstelling tot dan leverde het maandag wel iets op.

In blessuretijd strafte Christian Brüls balverlies van Terki genadeloos af en bezorgde Westerlo zo haar eerste thuiszege van het seizoen. Een zege die zeer welkom was na de magere vier op twaalf.