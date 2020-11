Partizan Belgrado troeft Ajax af als dé opleidingsclub, deze drie Belgische teams doen het het beste

Spelers opleiden is heel erg belangrijk. Voor de ontwikkeling van die spelers en ook voor de clubkas. Welke teams doen dat het beste in Europa?

Als we kijken naar alle 31 de UEFA-competities waar wordt gespeeld en we bekijken ook de spelers uit al die landen en waar ze terecht zijn gekomen, dan is Partizan Belgrado de absolute nummer 1 met liefst 85(!) spelers die bij de club werden opgeleid die nu in Europa actief zijn.

AFC Ajax (77) en Dinamo Zagreb (71) vervolledigen het podium volgens de cijfers dat het CIES bekendmaakte op maandag 9 november 2020.

Drie teams uit België in top-100

Drie Belgische teams halen de top-100, waarbij Anderlecht de primus inter pares is met liefst 42 opgeleide spelers in de Europese competities. Opmerkelijk: twaalf van hen zijn momenteel zelfs actief in de vijf grootste competities van Europa.

Nog in de top-100: Standard met 37 opgeleide spelers en Genk met 35 opgeleide spelers. De andere Belgische teams zitten zeker buiten de top-100 en dus onder de 29 opgeleide spelers.