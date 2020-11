Eerste punten van kritiek voor Philippe Clement? 4 zaken waar het nog beter kan bij Club Brugge

Een gedeelde eerste plaats in de competitie en een 4 op 9 in de groepsfase van de Champions League. Een op papier prima seizoensbegin voor trainer Philippe Clement en Club Brugge. Toch zijn er nog verschillende werkpunten.

De 46-jarige trainer leverde tot dusver prima werk bij Club Brugge. Afgelopen seizoen werd er net naast de dubbel gegrepen en ook dit jaar staat Club er goed voor. Toch zijn er nog een heleboel werkpunten voor blauw-zwart.

1. Snelheid in de ploeg

Mooi verzorgd voetbal met snelheid in de aanval, iets dat voetballiefhebbers graag zien gebeuren en met spelers zoals Diatta, Dennis en Lang zou dit ook perfect mogelijk moeten zijn. Toch blijkt het voor Clement niet zo eenvoudig te zijn om snelheid te krijgen in de opbouw. Vaak staan de spelers van Club al vooraan, waardoor het moeilijk wordt om diepgang te vinden.

2. Gouden wissels

Daar waar de invalbeurt van Charles De Ketelaere nog zo belangrijk was voor Club Brugge afgelopen weekend tegen Oostende, kiest Clement niet altijd voor de meest logische wissels en durft hij een speler die helemaal niet goed in de wedstrijd zit, toch te laten staan.

3. Geen goalgetter

Een topschutter voor dit seizoen lijkt Club nog niet in huis te hebben. Voorin kregen met Krmencik, Okereke, De Ketelaere, Badji en nu ook Dennis al zeer veel spelers een kans. Na een mindere wedstrijd werd de spitspositie opnieuw ingevuld door iemand anders. Geen enkele aanvaller kreeg 100% het vertrouwen van coach Clement.

“Op dit niveau heb je nu eenmaal een spits nodig die ze erin legt”, wist ook Marc Degryse onlangs te vertellen in Het Laatste Nieuws. Met zijn andere uitspraak: “Club Brugge heeft uiteindelijk wél twintig miljoen euro uitgegeven aan de positie van de nummer negen”, verwees Degryse ongetwijfeld naar transfers zoals Krmencik, Okereke en Rezaei. Deze laatste, die het schitterend doet in Charleroi, mogen we niet vergeten.

4. De meerwaarde van Diatta en Dennis

Diatta en Dennis konden afgelopen transferperiode aan boord gehouden worden bij Club. Dit had als rechtstreeks gevolg dat inkomende transfers, op Noa Lang na, uitbleven. Het wordt uitkijken hoe Diatta en Dennis terugkeren na de interlandbreak. Voorlopig is het van groot belang dat ze hun gedachten bij Club Brugge kunnen houden, al is dit misschien wel het grote probleem van Dennis.

In het teken 'iedereen tevreden houden' lijkt het ook een moeilijk verhaal te gaan worden voor Limburger Siebe Schrijvers. De aanvaller komt nauwelijks nog aan spelen toe. Royal Antwerp toonde al interesse in de jonge Belg.