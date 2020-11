Jordan Lukaku verklaart overstap naar Antwerp: "De Rode Duivels is geen droom, maar een heel realistische doelstelling"

Jordan Lukaku was dan wel de allerlaatste transfer van The Great Old in het tussenseizoen, maar qua naam misschien wel de strafste. Al heeft de broer van Romelu door onder meer wat coronaperikelen nog niet de kans gekregen om die stelling te bewijzen bij Antwerp.

Stamnummer één huurt de 26-jarige flankspeler van Lazio met aankoopoptie. De eerste doelstelling van Lukaku is om zich bij Antwerp zo snel mogelijk tot basisspeler te ontpoppen. Maar de ex-speler van KV Oostende en Anderlecht is ook de Rode Duivels nog niet vergeten. Bovendien ziet hij hoe de laatste jaren speler na speler uit de Jupiler Pro League zijn kans krijgt van Martinez. “Het is geen droom. Het is een doelstelling. Een heel realistische doelstelling", zegt Lukaku bij Het Nieuwsblad. Al wordt het toch wel erg drummen voor een plaatsje voor het EK van volgend jaar. “Oké, de kern is groot, maar dat maakt me niet uit. Als ik er weer bij ben, moet ik maar tonen dat ik het verdien om bij de 23 te zijn.” Felle concurrentiestrijd op de flank Ondanks de felle concurrentie op zijn plaats met onder meer Carrasco en Thorgan Hazard denkt Lukaku toch een goeie kans te maken. “Waarom niet? Er is veel concurrentie, maar ik ga niet liggen huilen: Oh nee, díé speelt dáár, en díé dáár." "Ik moet mezelf nu gewoon bewijzen. De voorbije twee jaar heb ik niet echt vooruitgang kunnen boeken, omdat ik veel tegenslag had. Mijn lichaam heeft schade opgelopen. Maar nu ben ik er opnieuw klaar voor.”