Gluren bij de Noorderburen: deze 4 spelers met een aardig CV zijn gratis op te pikken

Clubs die hier en daar nog een aanvulling kunnen gebruiken in hun spelerskern zullen tot januari 2021 moeten wachten. Tenzij het om een clubloze speler gaat natuurlijk. In Nederland lopen er zo enkele interessante profielen rond en dus zijn we gaan gluren bij de Noorderburen.

Rajiv van la Parra (29)

Deze linkerflankspeler maakte zijn profdebuut bij het Franse Caen, maar speelde het grootste deel van zijn carrière in Engeland. Hij maakte de historische promotie met Huddersfield naar de Premier League mee en was ook basisspeler toen de club zich verzekerde van het behoud in de grootste competitie ter wereld.

Na dat seizoen kwam hij minder aan spelen toe en ging hij zijn geluk beproeven bij Middlesbrough en Rode Ster Belgrado. Bij die laatste club tekende Van la Parra een driejarig contract, maar in april werd zijn contract ontbonden. Hij werd al met verschillende Engelse clubs in verband gebracht, maar hij zit nu al ruim een half jaar zonder club.

Nasser El Khayati (31)

Uit de statistieken van deze creatieve linkspoot kunnen we afleiden dat hij een laatbloeier is. El Khayati speelde tussen 2017 en 2019 2,5 seizoenen bij ADO Den Haag en was daar van levensbelang.

De cijfers: 5 goals in zijn eerste half jaar, 8 goals en 12 assists in het seizoen 2017/18 en 17 goals en 12 assists in het seizoen 2018/19. Het leverde hem in de zomer van 2019 een lucratieve transfer naar Qatar op, maar sinds drie weken zit hij zonder club.

Deze Nederlander (53 caps) met Marokkaanse roots heeft geen introductie nodig. Ooit werd hij door FC Barcelona weggeplukt bij PSV en in 2019 pikte de club uit Eindhoven hem terug op nadat zijn contract bij Stoke City werd beëindigd. Een nieuw contract bij PSV zat er niet in, dus wordt het zoeken naar een nieuwe club.

De rechtsback dook enkele dagen geleden nog op op onze website. Janmaat is hersteld van een zware blessure en traint sinds kort mee met ADO Den Haag om zijn conditie op te krikken en te onderhouden. Op het WK in 2014 waar Oranje brons pakte speelde hij vijf matchen, waarvan drie als titularis.