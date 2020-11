POLL: Wie is voor u de trainer van het jaar? Keuze tussen Leko, Clement en Brys

De laureaten voor de Trofee Raymond Goethals, die de beste trainer van Belgische makelij beloont, zijn bekend. Philippe Clement, Ivan Leko en Marc Brys zijn de drie kanshebbers. Wie denkt u dat de meeste invloed op zijn succesvolle ploeg had?

Won de trofee de voorbije twee jaren na eerst straf werk met Waasland-Beveren en Genk en daarna met Club Brugge. Hij heeft in zijn eerste twee seizoenen als trainer twee titels op zijn palmares staan en staat ook nu weer aan de leiding met Club Brugge. Het ging dit seizoen wel wat moeizamer.

Kreeg pas op het laaste moment zekerheid dat hij met OHL in 1A ging spelen, maar maakte er het beste van. Hij kreeg pas laat een bootlading nieuwe spelers, maar smeedde er in geen tijd een geheel van en bezet momenteel een knappe achtste plaats met de Vlaams-Brabanders. Niet toevallig was hij topkandidaat om bij Genk de vertrokken Jess Thorup op te volgen.

Pakte meteen de Beker van België met Antwerp. Zijn grootste opdracht was om The Great Old aantrekkelijker voetbal te laten spelen en daar slaagt hij al in na een paar maanden. Hij kreeg ook de moeilijke opdracht een kleedkamer vol karakters in goeie banen te leiden. Daar slaagt hij ook wonderwel in.