Club Brugge is jarig en viert dat op een originele manier

Club Brugge blaast op vandaag op 13 november 129 kaarsjes uit. De club met stamnummer 3 werd opgericht in 1891 en laat de verjaardag niet voorbijgaan.

Want wie op de webshop van Club Brugge surft en iets aankoopt, zal een korting van 18;91% krijgen. Een vreemd getal op het eerste gezicht maar tegelijkertijd ook een heel symbolisch getal aangezien Club Brugge in 1891 opgericht is.

Club is jarig en trakteert de hele dag door met 18,91% korting! šŸ¤©šŸ„³



Surf snel naar https://t.co/9UGMQh1AmH en profiteer van de actie! šŸŽ pic.twitter.com/6XlqU9QJ84 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 13, 2020

In die 129 jaar is Club Brugge 16x landskampioen van België geworden. Daarmee staan ze wel nog 18 landstitels achter Anderlecht. De eerste keer werden ze kampioen in 1919/1920, de laatste keer vorig seiizoen in 2019/2020.

De Beker van België werd 11x gewonnen, daarmee is Club recordhouder. Ze hebben twee bekerzeges meer dan Anderlecht.

Op internationaal vlak kon Blauw-Zwart nooit een trofee veroveren maar in 1978 stonden ze wel in de finale van de Europacup I. Twee jaar eerder waren ze finalist in de UEFA Cup.

Franky Van der Elst is de speler met de meeste wedstrijden voor Club. Hij speelde er 615, achter hem volgen Dany Verlinden (572) en Gert Verheyen (557). Raoul Lambert is met 267 doelpunten topschutter, voor Ceulemans en Verheyen.