🎥 Doelman kan er alleen maar naar kijken: wereldgoal van Arturo Vidal gaat de wereld rond

Chili en Peru stonden tegenover elkaar in een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022. Chili haalde het uiteindelijk met 2-0 dankzij 2 doelpunten van Arturo Vidal. Vooral één doelpunt zullen we zeker onthouden van de middenvelder van Inter.

Arturo Vidal heeft indruk gemaakt bij Chili. De middenvelder scoorde twee keer in de kwalificatiewedstrijd tegen Peru en vooral zijn eerste doelpunt was een echte beauty. U kan het doelpunt hieronder bekijken in het filmpje van Tancredi Palmeri.