Southgate komt met héél veel lof voor Rode Duivel: "Hij is een van de beste ter wereld, dat moeten we doen"

Voor zowel de Rode Duivels als voor Engeland wordt het duel tussen beide landen mogelijk cruciaal met oog op groepswinst in de Nations League. Coach Southgate heeft een duidelijk plan alvast.

Op zijn persconferentie de dag voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels heeft Gareth Southgate in zijn kaarten laten kijken.

"Op termijn is het ons grote doel om altijd te winnen tegen grote ploegen als België", klonk het onder meer bij Sporza.

Lukaku

"Lukaku is ongetwijfeld één van de beste spitsen ter wereld. We moeten hem proberen af te stoppen, maar ook de aanvoer naar hem proberen af te sluiten. Spelen tegen een spits als Lukaku is voor onze verdedigers opnieuw een goede test."

"Maar er loopt nog meer talent rond bij België, we zullen dus ook de aanvoer naar hem moeten proberen zien af te sluiten."