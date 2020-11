Noorwegen beveelt internationals om in quarantaine te gaan, Antwerp laat Juklerod gewoon meetrainen

De gevolgen van de coronabesmetting in de nationale ploeg van Noorwegen zullen wellicht minder groot zijn dan verwacht. Toch voor de buitenlandse clubs met Noorse internationals...

Het verhaal van de coronabesmetting bij Noorwegen heeft twee kanten. Enerzijds is er de ploeg die in quarantaine is geplaatst. Zij kregen het bevel van de Noorse autoriteiten om tien dagen in quarantaine te gaan na de besmetting van een speler.

Juklerod traint mee

Daarnaast kregen de spelers die in het buitenland actief zijn ook de toestemming om terug naar hun club te reizen. Ze moesten zich wel aan de quarantaine houden. Dat krijgt wellicht geen gehoord. Zo traint Simen Juklerod alweer mee bij Antwerp, weet Het Nieuwsblad. De club respecteert immers de protocollen van alle voetbalinstanties.

De andere kant van het verhaal is de volledig nieuwe selectie die in allerijl werd opgetrommeld. Liefst vier spelers uit de Belgische eerste klasse A en B maken deel uit van de groep die het woensdag tegen Oostenrijk opneemt. Dat kon u HIER al lezen.