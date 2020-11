Tabula rasa in Noorse selectie: goed nieuws voor Buffalo en Genkies

De Noorse bondscoach selecteerde achttien nieuwe jongens, van wie maar liefst veertien spelers nog geen enkele interland speelden.

Met Kristian Thorstvedt en Mats Moller Daehli zijn er twee spelers van Racing Genk opgeroepen. Buffalo Andreas Hanche-Olsen mag zich eveneens opmaken voor interlandvoetbal. Ook Union-doelman Kristiansen werd opgevist door de Noorse bondscoach.

De Noren spelen woensdagavond in en tegen Oostenrijk, Rapha Holzhauser in de selectie zit, een beslissend duel voor eventuele promotie naar Divisie A in de Nations League.

The Norwegian non-quarantining, non-Norway-based, ad hoc banter squad has been confirmed. Veton Berisha is based in Norway, but can go because he has had covid fairly recently. 14 out of the 18 are uncapped. https://t.co/9BUP3CUfXo