De UEFA wil reglement handsbal weer aanpassen, maar wist u ook dat onze scheidsrechtersbaas het brein is achter al die regels?

We hebben de laatste tijd al heel wat redelijk controversiële strafschoppen gezien. Vooral het reglement dat stipuleert dat "het lichaam onnatuurlijk groter wordt gemaakt" zorgt voor verwarring. De UEFA wil dat weer vereenvoudigen. Maar wist u dat onze scheidsrechtersbaas dat heeft uitgevonden?

De verbazing bij Marco Kana (Anderlecht) en Mats Rits (Club Brugge) was groot toen ze een penalty veroorzaakten tegen respectievelijk Oostende en Standard. Ze maakten beiden geen beweging naar de bal, maar hun arm was ook niet (helemaal) tegen hun lichaam. Volgens het reglement pasten de scheidsrechters de regel dus perfect toe.

Klagende scheidsrechters

Maar het is al voer voor heel wat analisten en journalisten geweest. De armen tegen het lichaam plakken in beweging? Is dat niet meer onnatuurlijk? Dat vindt ook de UEFA en voorzitter Aleksandar Ceferin heeft dat aangekaart bij de FIFA. Voor volgend seizoen zouden ze een nieuwe handsbalregel willen doorvoeren...

De huidige regel is echter het geesteskind van David Elleray. De naam zegt u waarschijnlijk iets, want hij is ook de huidige scheidsrechtersbaas in België. De voormalige leerkracht heeft al meer dan honderd regels veranderd, aangepast en ingevoerd. De scheidsrechters die ze moeten uitvoeren, klagen overal ter wereld dat de spelers niet meer kunnen volgen.

Intentie vs onnatuurlijk vergroten lichaam

Zij krijgen het telkens te horen wanneer ze een nieuwe regel naar de letter van de wet uitvoeren, want spelers komen enkel bij hen verhaal halen. "Dat iedereen het reglement leest", was de reactie. We moeten u zeggen: je mag het zoveel lezen als u wil en het ook begrijpen, logisch gaat u het niet vinden.

Elleray, voorzitter van de internationale scheidsrechtersbond IFAB, wou vooral het woord 'intentie' uit het vorige handsbalreglement verwijderen. Dat liet te veel ruimte voor interpretatie. Wanneer maakt iemand een opzettelijke beweging naar de bal en wanneer beschermt hij lijf en leden? Maar of het nu duidelijker is? Een bal die van het lichaam afkomt en tegen de hand belandt, is niet altijd penalty. Alleen als "het lichaam onnatuurlijk vergroot wordt".

Onnatuurlijk vergroten wordt gedefinieerd als: een arm opzij, omhoog of naar voren. Veel voetballers argumenteren - niet onterecht - dat ze hun armen er ook niet kunnen afhakken. Daarom zou het dus niet slecht zijn als die regel eens hervormd of zelfs afgeschaft wordt. Want wij vonden het alvast een stuk duidelijker ervoor...