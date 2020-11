Hervormingen in 1B zullen voor volwaardige tweede klasse op drie snelheden zorgen, maar dat mag

De hervormingen in 1B lijken er eindelijk aan te komen. De voorbije jaren werd er vooral gepalaverd, maar deze keer komt er schot in de zaak. België lijkt opnieuw een volwaardige tweede klasse te krijgen. Eentje met verschillende snelheden én bedoelingen.

Eindelijk. Het woord is een understatement. Binnen de Pro League is iedereen er al langer over eens dat 1B een drama is. Waarom het nu wél zal lukken? Dat kan je via DEZE LINK nog eens nalezen.

Het lijkt erop dat we opnieuw een volwaardige tweede klasse zullen krijgen. Eentje zoals in ondergetekende zijn kindertijd. Eentje waar een pak neutrale voetbalfans willen naar kijken. Eentje op verschillende snelheden. Maar dat mag.

Versnelling 1

Eerst en vooral moet het financiële kerkhof worden aangepakt. 1B moet leefbaar worden. Een degradant uit 1A of titelkandidaat in 1B moét anno 2020 de titel pakken om financieel niet te verdrinken.

De ambitie om te stijgen zal blijven bij clubs als Union SG, KVC Westerlo en zelfs KMSK Deinze. Maar de clubs mogen niet verdwijnen als het één of twee keer niet lukt. Maar enkel ambitie verzamelen in een competitie zoals vandaag is niet leefbaar.

Versnelling 2

Dé reden waarom de hervorming in een stroomversnelling komt. De topclubs willen hun beloften laten rijpen tussen mannen. Met andere woorden: Club NXT zal de komende seizoenen niet meer alleen zijn.

Vooral RSC Anderlecht en KRC Genk drukken het gaspedaal in. De Brusselaars en Limburgers zien dan Club NXT momenteel een maatje te klein is, maar de ervaring en het métier dat de blauw-zwarte jongeren opdoen is van onschatbare waarde.

Versnelling 3

De voorbije jaren was het dé toon van enkele kleinere clubs. KSV Oudenaarde, Thes Sport,... hebben dan wel de ambitie om te promoveren, maar het financiële risico is te groot én de infrastructuur te klein.

Nochtans heeft een volwaardige én aangename tweede klasse zo'n clubs nodig. Ze zorgen voor lokale verankering en lokken fans naar het stadion. De licentie zal moeten aangepast worden. En dan zijn we helemaal vertrokken.