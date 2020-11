"Dom, dommer, domst" en "Wat heb je nodig om hem naar de maan te sturen?": Standard-speler moet het ontgelden na domme actie

Eden Shamir is meer dan de Kop-van-Jut bij Standard na de manier waarop hij op erg knullige wijze twee keer geel pakte in een minuut tijd.

De tweede gele werd dankzij de VAR zelfs nog omgezet in een rode, waardoor we hem mogelijk een aantal weken zullen moeten missen.

Al zijn de supporters naar niet eens zo ontevreden mee: "Wat heb je nodig om hem naar de maan te sturen" en "Eindelijk een paar weken van hem af" zijn maar enkele van de vele reacties.

Bon allez je zappe ! Merci Montanier et le @Standard_RSCL pour ces matchs d'un niveau affligeant et proche du néant. Les choix de Montanier sont catastrophiques. Et vu le niveau des finances du club, on peut rien espérer mieux que les PO2 #STAEUP