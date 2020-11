21-jarige Ghanees is matchwinnaar AA Gent: "De hele ploeg heeft het fantastisch gedaan"

Hoe je als jonge speler al belangrijk kunt zijn: Osman Bukari heeft het gedemonstreerd bij AA Gent. Want de Buffalo's hadden er nood aan een lastige affiche eens af te sluiten met een overwinning. Een foutje bij de tegenstander afstraffen hoort ook bij het spel en dat deed Bukari op Mambourg.

Een cadeautje van Dessoleil gaf Bukari de kans om op het scorebord te komen en de enige treffer uit de wedstrijd aan te tekenen. "Ik was op zo’n kans aan het wachten", lachte de jongeman die tot september voor het Slovaakse Trenčín speelde. "Gelukkig stond ik op de juiste plaats. Mijn snelheid probeer ik zo goed mogelijk te gebruiken." Op deze overwinning moeten we nu verder bouwen.

Zeker buitenshuis zijn de drie punten altijd mooi meegenomen. "Op Charleroi is het sowieso niet gemakkelijk, want dat is één van de beste ploegen in de competitie. Maar we kwamen naar hier om te winnen en dat is gelukt. Op deze overwinning moeten we verder bouwen."

Even genieten

Bukari stak zeker niet alle pluimen op zijn eigen hoed en had lof voor het collectief. "De hele ploeg heeft het fantastisch gedaan. Het draaide om het teamwork. Hiervan moeten we even genieten en daarna concentreren we ons op de wedstrijd in de Europa League van komende donderdag."