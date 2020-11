Volgens Alexander Blessin was het niet de beste wedstrijd van het seizoen van KV Oostende: "We moeten hieruit leren"

KV Oostende heeft dit seizoen al enkele goede wedstrijden gespeeld, maar in de inhaalwedstrijd tegen Waasland-Beveren wilde het niet lukken. Ze verloren met 2-0 van de Waaslanders.

Er waren nochtans kansen om zelf te scoren. Zo had Sakala aan het einde van de eerste helft de kans om de score te openen. "We kregen enkele goede kansen, maar na 50 seconden in de tweede helft was er balverlies en een doelpunt voor de tegenstander. De structuur stond niet goed bij de doelpunten", vertelde Blessin op de persconferentie.

De trainer van KV Oostende legt uit dat ze hieruit moeten leren. "Het was niet onze beste wedstrijd van het seizoen. We moeten hieruit leren en ons focussen op de belangrijke dingen. Hopelijk kunnen we dit weekend tegen KV Kortrijk opnieuw het goede gevoel krijgen", aldus Blessin.