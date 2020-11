KV Oostende blij met complimenten van Hernán Losada: "Volgens mij is dit het moderne voetbal"

Hernán Losada heeft zelf al meer dan terecht heel wat lof in ontvangst mogen nemen voor de prestaties van Beerschot. De Argentijn ziet ook nog wel andere teams die het ook uitstekend doen en voetbal brengen dat hij kan appreciëren. KV Oostende valt bij Losada bijvoorbeeld wel in de smaak.

"Volgens mij één van de revelaties dit seizoen", zegt Losada over de kustploeg in Extra Time. "Met beperkte middelen vormen zij ook een ploeg die heel veel verticaal voetbal brengt. De eerste pass is meestal vooruit. Na drie-vier verticale passes zitten ze in de zestien meter van de tegenstander. Met veel volk in de box."

Dan is het wel belangrijk om voor een goede opbouw te zorgen van achteraan. "De balrecuperatie begint meestal bij de centrale verdedigers", stelt Losada ook vast. Daarnaast is KVO een team met veel beweging. "Op lopende mensen verdedigen is volgens mij het moeilijkste wat er is in het voetbal."

Het globale plaatje bij KVO kan Losada erg charmeren. "Binnen vijf-zes seconden zit je in de zestien meter van de tegenstander: volgens mij is dit het moderne voetbal. Straf wat de nieuwe, jonge coach met Duitse mentaliteit op korte tijd heeft neergezet met beperkte middelen", mag Alexander Blessin een pluim op zijn hoed steken.

Bij Oostende zijn ze alvast in de wolken over de mooie woorden van Losada. Ze deelden een filmpje via hun sociale media met de uitspraken van de coach van Beerschot. Dinsdagavond heeft KVO de kans om zijn gelijk nog eens te onderstrepen in de inhaalwedstrijd tegen Waasland-Beveren.