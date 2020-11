Passeert Genk nog maar eens langs de miljoenenkassa? 'Arsenal wil voormalige sterkhouder naar Londen halen'

Arsenal FC wil Sander Berge van Sheffield United naar Londen halen. En de roodhemden hebben daar een aardige cent voor over. Bij KRC Genk wordt met héél véél belangstelling meegekeken.

Sheffield United betaalde 24 miljoen euro aan KRC Genk voor Sander Berge. Daarnaast bedongen de Limburgers naar verluidt een doorverkooppercentage van maar liefst twintig procent.

En dat is net zo belangrijk in het dossier. Volgens The Daily Mail is de Noorse international één van dé toptargets van Arsenal FC. Meer zelfs: de Gunners bereiden momenteel een formeel bod voor.

Jackpot

En dat wil zeggen dat Genk voor de zoveelste keer in de laatste jaren langs de kassa zal passeren. En het lijkt nu al een zekerheid dat het enkele miljoenen zullen zijn die hun weg vinden naar de Limburgse bankrekening.