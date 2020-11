Rode Duivel beloont sterkte prestaties met nieuw contract bij Belgische eersteklasser

Een kersvers Rode Duivel heeft woensdag zijn contract in de Jupiler Pro League verlengd. Joris Kayembe blijft langer bij Sporting Charleroi.

Het nieuws bleef wat onder de radar, maar Sporting Charleroi en Joris Kayembe hebben een akkoord bereikt over een contractverlenging. De linksachter ligt nu tot 2023 vast op Mambourg.

Kayembe voetbalt nog maar sinds januari van dit jaar bij de Carolo's, maar hij maakte veel indruk. Hij zorgde ervoor dat Nurio Fortuna geen grote leegte achterliet toen hij naar KAA Gent vertrok. Intussen schopte de 26-jarige flankspeler het zelfs tot Rode Duivel. Hij maakte in oktober zijn debuut tegen Ivoorkust en viel in november in tegen Zwitserland.