Interesse uit Premier League voor Anderlecht-jongeling die nog amper aan de bak komt

Het geloof in Marco Kana is bij Anderlecht nog niet weg, maar de 18-jarige middenvelder/verdediger komt de laatste weken wel niet meer in het stuk voor. Calciomercato meldt nu dat hij nog steeds gevolgd wordt.

De Italiaanse transfersite schrijft dat Southampton hem nog steeds volgt. Kana kreeg dit seizoen vier basisplaatsen, maar is de laatste vier wedstrijden ook uit beeld verdwenen. Hij speelt al sinds zijn zevende voor Anderlecht en verlengde deze zomer nog zijn contract tot 2025. Ze geloven in hem en er wordt hard met hem gewerkt. Na de wedstrijd in Beerschot trainden Jonas De Roeck en fysical coach Bram Geerts nog een halfuur intensief op passing met hem op het veld.