Diego Maradona in intieme kring en in alle rust begraven

Een dag na zijn overlijden werd Diego Armando Maradona in intieme kring begraven in Buenos Aires.

Op 25 november stierf Diego Armando Maradona op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Ruim een dag later werd hij al begraven. Het werd een plechtigheid in intieme kring.

Donderdag werd een wake gehouden in Buenos Aires en dat bracht honderdduizenden mensen op straat. Ze wilden allemaal nog een laatste groet brengen aan hun idool, hun god.

Er wilden naar schatting één miljoen mensen de wake bijwonen, waardoor niet iedereen dicht bij de kist met het lichaam kon komen. De wake werd een paar uur langer dan voorzien aangehouden en uiteindelijk kon de begrafenis toch doorgaan.

Dat gebeurde toch in alle rust. De begrafenis vond plaats in alle rust en in intieme kring. Maradona werd naast zijn ouders begraven in 'Jardin de Paz', een kerkhof in Bella Vista.