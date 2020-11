Joachim Van Damme bereid om strijdbijl te begraven, maar ook met een prikje naar ex-Rat: "Wij hebben nooit met modder gegooid"

De strijd om het promotieticket naar 1A in 2019 was intens. Het omkopingschandaal hing als een donkere wolk boven KV Mechelen en de club leefde op gespannen voet met tegenstander Beerschot. Is de strijdbijl ondertussen begraven?

Het bestuur van Beerschot zal, in tegenstelling tot 2019, nu wel afreizen naar het stadion van KV Mechelen, meldde GvA. Om de plooien glad te strijken? Van Joachim Van Damme mag de strijdbijl begraven worden. Modder gooien "Ik heb geen wrok tegen Beerschot. Ze zijn verdiend gepromoveerd en ik heb respect voor wat ze nu presteren. Beerschot is een verrijking voor 1A, dat kan je niet ontkennen. Deze match heeft een speciale betekenis voor beide clubs. Geloof mij: iedereen staat scherp voor zondag", lichtte de middenvelder van KV toe in Het Laatste Nieuws. Maar de (extra)sportieve rivaliteit was groots destijds, dat ontkent Van Damme niet. "Zij hebben de rivaliteit tussen beide clubs aangewakkerd. Zij maakten het vijandig. Alexander Maes, bijvoorbeeld, had zijn mond moeten houden en beter moeten voetballen. Nu speelt hij in Roemenië, kan hij het daar gaan uitleggen. Wij hebben toen nooit met modder gegooid en zijn goed met die moeilijke omstandigheden omgegaan", besloot hij.





Volg KV Mechelen - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (29/11).