Verzoening in de maak na tumultueuze promotiefinale in 2019: 'ze lustten elkaars bloed'

Zondag staan KV Mechelen en Beerschot voor het eerst sinds maart 2019 weer tegenover elkaar. Toen, in de promotiefinale in 1B, lustten ze elkaars bloed. Nu staan ze allebei in 1A.

De spanningen liepen hoog op toen KV Mechelen en Beerschot elkaar troffen in de dubbele confrontatie voor promotie naar 1A. Malinwa won de strijd op het veld, maar in de Kielse bestuurskamer waren ze ervan overtuigd dat ze alsnog konden promoveren vanwege de rol van KV in het matchfixingschandaal. Het bestuur van Beerschot reisde in maart 2019 niet af naar het stadion Achter de Kazerne, maar zal dat zondag wel doen, weet Gazet van Antwerpen. De plooien kunnen worden gladgestreken klinkt het nog in de krant.





Volg KV Mechelen - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (29/11).