Wilde verhalen doen de ronde: 'Medewerkers funerarium die foto met lichaam Maradona maakten vermoord door Boca Junior ultra's'

Het waren walgelijke foto's afgelopen week: drie mensen van het funerarium zagen hun kans toen ze het lichaam van Maradona zagen liggen. Ze vroegen een collega om een foto te nemen terwijl ze naast het lichaam van de levende legende stonden.

De hele wereld reageerde verbouwereerd op de foto's, ook mensen in Argentinië zelf. Het land is al dagen in rouw door het overlijden van hun volksheld.

Naar verluidt zouden de ultra's van Boca Juniors het heft in eigen handen hebben genomen en de drie medewerkers hebben opgespoord. Vervolgens zouden ze twee van hen vermoord hebben en de derde zou in kritieke toestand verkeren. Of dit effectief waar is, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Maradona speelde in het begin en aan het einde van zijn carriére voor de Boca Juniors.

Wat al wel zeker is, is dat ze ontslagen zijn door het funerarium. De heren zouden ook niet vast in vast in dienst zijn maar als extra hulp zijn opgetrommeld omdat de kist van Maradona zo zwaar was.