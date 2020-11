🎥 Antwerp publiceert filmpje om gedrevenheid Ritchie De Laet te tonen, opsturen naar Martinez?

Geen speler bij Antwerp toont de inzet en gedrevenheid die Ritchie De Laet toont. Dat hebben ze bij de club zelf ook al door en dat zetten ze graag in de verf met een mooi filmpje.

Met de caption bij het filmpje wil Antwerp nog meer in de verf zetten hoe gedreven De Laet is. Tijdens de volgende selectieprocedure van Roberto Martinez riepen velen nog op om De Laet te selecteren voor de Rode Duivels maar uiteindelijk was hij er toch niet bij.

Misschien kan dit filmpje wel als sollicitatie dienen voor de bondscoach?