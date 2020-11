Dokter van voetballegende beweert zich niets te verwijten te hebben: "Maradona patiënt die gewoon deed wat hij wou"

In het onderzoek naar de dood van Diego Armanda Mardona is het gerecht bij zijn arts terechtgekomen. Er is een huiszoeking gehouden bij dokter Leopoldo Luque, die ook officieel is aangeklaagd. In een emotionele persconferentie benadrukt de dokter alles gedaan te hebben wat hij kon.

Luque beweerde op de persbabbel dat hij 'al het mogelijke, tot het onmogelijke toe, deed voor een patiënt die gewoon deed wat hij wou.' "Waar ik verantwoordelijk voor ben, is dat ik van hem hield, voor hem zorgde, zijn leven verlegd heb. Ik beschouwde mezelf als een vriend van Maradona en zag hem als een vader, niet als een patiënt. Ik ben trots op alles wat ik heb gedaan", zegt Luque. Revalidatiecentrum en therapeutische begeleiding geweigerd Hij is dan ook van plan zijn volle medewerking te verlenen aan het gerecht. "Ik heb niets te verbergen en sta ter beschikking van justitie." Was er dan geen mogelijkheid om het leven van Maradona te verlengen? "Hij had na zijn operatie naar een revalidatiecentrum moeten gaan, maar dat wilde hij niet. Therapeutische begeleiding heeft hij ook geweigerd. Hij was terneergeslagen en wou alleen zijn." Ook voor de omgeving van Maradona was het dus op eieren lopen, met de schrik in het achterhoofd dat er wel iets kon gebeuren. "Een psychiater had gevraagd dat er altijd een ambulance voor zijn huis zou staan. Ik weet niet wie er verantwoordelijk voor is dat die er die dag niet was."