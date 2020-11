🎥 Dochter Maradona laat tranen de vrije loop bij eerbetoon Boca Juniors

Edwin Cardona zette met een knappe vrije trap Boca Juniors op voorsprong tegen Newell's Old Boys, twee ex-clubs van Diego Maradona.

De Boca-spelers vierden het doelpunt voor de box van Maradona. Dalma, Diego's dochter, volgde van daaruit de partij en liet de tranen de vrije loop door dit mooie gebaar van de Boca-spelers. Het leverde erg ontroerende beelden op.

Voor de volledigheid: het werd 2-0 voor Boca Juniors in La Bombonera. Cardona tekende ook voor het tweede doelpunt.

