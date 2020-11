Kindermans betreurt het vertrek van bepaald toptalent bij Anderlecht: "Ben er zeker van dat hij bij ons was doorgebroken"

Anderlecht doet het anno 2020 met heel wat jonge kerels in de eerste ploeg. Jean Kindermans heeft bij de jeugd dan ook al heel wat talenten de revue zien passeren. Ook zij die vroegtijdig kozen voor een verhuis naar het buitenland.

Aan La Capitale geeft het hoofd jeugdopleiding van RSCA toe dat hij het vertrek van één specifieke speler betreurt en dat is Charly Musonda Junior. "Het was niet zijn beslissing om weg te gaan bij Anderlecht, maar die van zijn hele familie. Ik heb er nog altijd spijt van dat we hem niet langer konden houden."

Bij het grote Chelsea kon Musonda Junior nooit doorbreken en ook uitleenbeurten aan Real Betis, Celtic en Vitesse werden geen succes. Daar kwamen later dan nog een hoop blessurezorgen bovenop. "Ik ben er tweehonderd procent zeker van dat hij bij ons wel was doorgebroken", zegt Kindermans. "Hij was echt gemaakt voor Anderlecht."