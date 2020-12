Antwerp - OHL verveelde geen seconde: "Opendeurdag langs beide kanten" & "Een van de meest open wedstrijden die ik al gezien heb"

Aan doelkansen en opwinding geen gebrek tijdens de confrontatie tussen Antwerp en Oud-Heverlee Leuven. Beide ploegen speelden met open vizier en lieten na om de score veel hoger te laten oplopen.

Antwerp en OHL hebben de tv-kijkers verwend op een regenachtige maandagavond in het Bosuilstadion. De Great Old won met 3-2 en het doelhout voorkwam dat Mercier (2x), Mbokani en Seck voor vier extra goals hadden gezorgd. Ook de doelmannen deden hun duit in het zakje met enkele mooie parades.

"Het was een van de meest open wedstrijden die ik al heb gespeeld", gaf Dylan Batubinsika aan. "Ideaal voor aanvallers, minder leuk voor ons, want wij winnen liever met een clean sheet. Die tegengoals zijn te wijten aan concentratiefouten", legde de verdediger van Antwerp uit.

"We wisten dat zij de match snel wilden dood maken met het oog op Europa. We wilden scherp starten en plots was het 2-0. Gelukkig reageerden we op de gepaste manier en dan is het jammer dat die 2-3 niet viel", legde Mathieu Maertens uit.

Ritchie De Laet was blij dat Antwerp na drie competitiematchen zonder overwinning kon aanknopen met de zege. "Het was opendeurdag langs beide kanten", lachte de ervaren verdediger. "Voor hetzelfde geld stond het bij de rust al 3-3 of 4-4."