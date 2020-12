Bij OHL maken ze zich geen zorgen na 1 op 9 en laatste zege op 31 oktober

Oud-Heverlee Leuven knokte zich knap en snel terug in de wedstrijd na een vroege 2-0 achterstand. De Vlaams-Brabanders bleven wel met lege handen en zo ook een 1 op 9 achter, maar zich zorgen maken doen ze vooralsnog niet.

De laatste zege van OHL dateert van 24 oktober toen er met 2-1 van Club Brugge werd gewonnen. "Jammer dat we niet winnen vandaag, maar dat is geen reden om ons zorgen te maken. Voor de match van vorige week hebben we heel lang geen match gespeeld (31 okt tot 23 nov, nvdr.)", was Mathieu Maertens niet ongerust.

Ook zijn coach zag zaken waar hij tevreden mee was. "De kansen op een gelijkmaker waren aanwezig en de ploeg toonde de juiste vechtersmentaliteit na de snelle 2-0. Maar ik was -na die 2-0- wel tevreden over het positie- en veldspel. We waren duidelijk terug in onze gewone doen in tegenstelling tot de match tegen STVV (2-2). Ik zag vandaag (maandag, nvdr.) veel meer beweging en andere zaken die je als coach wil zien."