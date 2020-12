Van 18 op 18 naar 5 op 21: Belhocine kan het niet langer aanzien en zet twee sterkhouders op de bank

Sporting Charleroi kon na speeldag 6 pronken met een perfect rapport, maar sindsdien ging het steil bergaf. De Zebra's putten slechts vijf punten uit hun laatste zeven matchen. Karim Belhocine stuurde een stevig signaal uit naar zijn groep na die mindere periode.

Voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren zette Karim Belhocine twee absolute sterkhouders op de bank: Nicolas Penneteau en Kaveh Rezaei.

Penneteau slikte in die foutloze 18 op 18 van de Carolo's slechts twee goals. Hij speelde dit seizoen alle 15 wedstrijden van Charleroi en ook vorig jaar keepte hij alles (32 matchen). De voorbije weken zag hij er niet altijd even zeker uit bij de tegendoelpunten. Rémy Descamps neemt zijn plaats in. Voor de 24-jarige Fransman is het zijn allereerste optreden bij RCSC sinds zijn komst in de zomer van 2019.

Rezaei wordt dan weer vervangen door Shamar Nicholson. De Iraniër was in vier van de zes matchen die de 18 op 18 opleverden titularis en hij viel een keer in. Hij scoorde daarin vijf goals. In de zeven matchen die daarop volgden was hij telkens titularis en scoorde hij slechts één keer.