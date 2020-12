Messoudi lovend voor ex-ploegmaat: "Hij was voor mij de man van de match tegen KV Mechelen"

Bij Beerschot lopen wel meerdere spelers met een speciaal verhaal rond. Dat van Jan Van den Bergh is er alvast eentje van. De verdediger knokte zich terug na een zware hoofdblessure.

Bij Gent kwam Van den Bergh niet in het stuk voor nadat de gevolgen van een botsing met Tom De Sutter erger waren dan eerst gedacht. "Graag een compliment voor Jan Van den Bergh", aldus Mo Messoudi in S/V Magazine. "Die was afgelopen weekend als linksvoetige centrale verdediger beslissend in een moeilijke wedstrijd tegen KV Mechelen, met zijn doelpunt en een knappe assist."

"Bij KAA Gent kon hij zich niet doorzetten na een hersenbloeding volgend op een contact in een match, maar ook zijn terugkeer op het Kiel liep niet van een leien dakje. Hij speelde vaak niet, zat al eens op de tribune en beging tegen Genk een zware penaltyfout. Nu is hij wel op dreef, voor mij was hij tegen Mechelen de man van de match."