Sporting Charleroi beleeft moeilijke tijden: "Moeten teamgeest bewaren"

Karim Belhocine admet que le SPorting traverse une petite crise depuis quelques semaines, mais il a entière confiance en son groupe pour redresser la barre.

Na Gent en Eupen is het Waasland-Beveren dat Charleroi de spreekwoordelijke doodsteek geeft om echt van een crisis te kunnen spreken. Drie keer op rij verliezen in de competitie, dat is nog niet voorgevallen sinds Belhocine plaats heeft genomen op de bank bij de Zebra's. "We beleven moeilijke tijden, dat moeten we erkennen."

"Er zijn momenten in het voetbal waarbij het allemaal wat minder goed gaat. De kansen zijn er wel maar de bal rolt niet in de richting waarin je wilt. Dat tast je vertrouwen aan. Er lukken dan minder dingen en en we hebben wat minder succes. Maar we zullen hieraan blijven werken", klinkt het bij Belhocine.

We zullen collectief moeten reageren

Maar, ondanks de nederlagen, heeft de trainer nog vertrouwen in zijn groep. Ook in de mentale en collectieve kracht van zijn troepen. "Het is duideijk dat we collectief moeten reageren. Ons voordeel is dat we een goede groep hebben waardoor we de teamgeest kunnen bewaren", benadrukt de Fransman.

"We zullen nog harder moeten werken, erkennen dat zulke periodes soms voorkomen in het leven van een voetballer en er samen uitkomen. We moeten het vertrouwen blijven behouden, analyseren wat er mis ging en deze moeilijke tijden samen overwinnen", besloot Belhocine na de nederlaag tegen Waasland-Beveren.