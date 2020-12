Eleven Sports heeft primeur beet voor betaalzender en maakt best bekeken match bekend

Sinds dit seizoen zijn de mediarechten van het Belgische profvoetbal in handen van het in Groot-Brittannië gevestigde Eleven Sports. Hun managing directeur in België en Luxemburg vertelde voor het eerst publiekelijk over de cijfers van de betaalzender.

Guillaume Collard is managing directeur bij Eleven Sports (België en Luxemburg) en stond de Franstalige krant l'Avenir te woord over hun marktaandeel in ons land. Dat is stevig de hoogte in gegaan sinds Eleven de rechtenhouder is geworden voor het Belgisch profvoetbal.

Clasico niet op 1

Nooit eerder stond een uitzending op een betaalzender in de top-20 van de Vlaamse kijkcijfers. Maar daar bracht Eleven verandering in. De primeur was voor Club Brugge - Anderlecht (3-0, 4 oktober).

Maar dat was niet het kijkcijferrecord van Eleven. "Anderlecht - Antwerp (1-0, 1 november, nvdr) trok 420.000 kijkers, een record. Anderlecht - Standard (0-0, 29 november, nvdr.) werd door 386.000 mensen bekeken", aldus Collard.