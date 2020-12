D'Onofrio kijkt ook naar scheidsrechters: "In hun geest is het voor sommigen lastig om te assimileren dat Antwerp kampioen kan worden"

Antwerp is dit seizoen een titelkandidaat. Niet iedereen is het daar al mee eens, maar Luciano D'Onofrio ijvert om dat te veranderen. Ook in de perceptie van de scheidsrechters.

"Hoe dan ook zijn er nog steeds mensen die overtuigd zijn dat Antwerp geen kampioen kán spelen. In hun geest is deze club nog niet van het niveau van de G5", zegt hij in HLN. "Mensen die een belangrijke rol hebben in het voetbal."

Daarmee doelt hij dus op scheidsrechters en de VAR. "In één en dezelfde wedstrijd tegen Leuven mocht OHL een penalty hernemen omdat een speler van Antwerp nét een voetje in de zestienmeter had gezet én is een duidelijke penalty op Mbokani niet gegeven."

"Ik kijk niet noodzakelijk naar de ref... - er is ook de VAR... In hun geest is het voor sommigen lastig om te assimileren dat Antwerp kampioen kan worden. Het is een reflex, het gebeurt onbewust - ik beticht dus niemand van iets."