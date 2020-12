Kompany wordt er ook horendol van: "Ik begrijp niet waarom je na een doelpunt alles verandert"

Eigenlijk kunnen we Vincent Kompany wel volgen in zijn analyse van de match, terwijl die grotendeels positief was. Anderlecht liet glimpen zien van hoe ze kunnen voetballen als ze risico in hun spel leggen. Maar daarnaast zijn er ook die almaar terugkerende fouten.

Het positieve was dat er heel wat meer strijdlust in de ploeg zat. "Ik kan ze aan intensiteit of wilskracht niets verwijten. In de laatste fase spelen we de actie wel te weinig goed uit. Ik ben ontevreden over het resultaat, maar objectief gezien kan ik de jongens weinig verwijten maken."

Bij de tegengoals was dat anders. Niet dat hij Mykhaylichenko viseerde die Seck boven hem liet uittorenen - "er is nu eenmaal dat lengteverschil" - of Miazga, die niet kon doordekken op Bruno. "Ik kijk meer naar de bron vanwaar het gevaar komt. Hebben we genoeg gedaan om de voorzet of de pass eruit te halen?", zei Kompany, zonder namen te noemen. Maar iedereen in de perszaal wist dat hij het over Murillo had.

Niveau en principes

En dan het grootste probleem: een voorsprong vasthouden. "Ik begrijp niet dat je na een doelpunt alles verandert. Ok, Zulte Waregem stond op dat moment met vier aanvallers op het veld en misschien moet je iets voorzichtiger zijn. Maar als je de bal correct verovert en correct naar voor speelt, kan je de match afmaken. Ze moeten hun niveau en principes behouden..."