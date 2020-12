Paul Onuachu topschutter in Europa: ook 2 andere Jupiler Pro League-spelers vervolledigen top tien

Paul Onuachu kende een aarzelende start bij KRC Genk, maar dit seizoen ontpopte hij zich zowel tot sterkhouder als topschutter van de Limburgers. De Nigeriaan kan zelfs op Europees niveau straffe statistieken naast zich neerleggen.

Paul Onuachu trof dit seizoen al twaalf keer raak. Hierdoor is hij de meest productieve speler van de top 16 competities in Europa. Hij moet zijn leidersplaats wel delen met Robert Lewandowski van Bayern Munchen. De Pool had minder wedstrijden nodig om aan dit doelpuntenaantal te geraken.

Daarnaast pronken er ook twee andere spelers uit de Jupiler Pro League in deze ambitieuze rangschikking. Théo Bongonda sluit met zijn negen doelpunten de top tien af. Hierdoor is Genk de enigste club met twee spelers in de top tien. Beerschot-middenvelder Raphael Holzhauser posteert zich met zijn tien doelpunten één plaatsje hoger dan het Franse wonderkind Kylian Mbappé.

Een mooie prestatie dus van deze drie Jupiler Pro League- spelers. Zij schitteren tussen grote namen als Zlatan Ibrahimović, Erling Haaland en Heung-min Son.

Top 10 doelpunten in top 16 competities in Europa

12 - elke 53': Lewandowski (Bayern München)

12 - elke 83': Onuachu (KRC Genk)

10 - elke 50': Koita (RB Salzburg)

10 - elke 53': Ibrahimovic (AC Milan)

10 - elke 65': Haaland (Borussia Dortmund)

10 - elke 110': Calvert-Lewin (Everton)

10 - elke 123': Holzhauser (Beerschot)

9 - elke 66': Mbappé (Paris SG)

9 - elke 67': Gonçalves (Sporting Lissabon)

9 - elke 92': Bongonda (KRC Genk)

9 - elke 92': Son (Tottenham)