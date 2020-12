Waasland-Beveren wint flauw kelderduel en loopt vijf punten uit op rode lantaarn

Waasland-Beveren en Moeskroen verkeerden de laatste weken in een goede vorm, maar zaterdag brachten beide ploegen weinig goeds op de mat. Het werd een gesloten kelderduel met weinig kansen, maar na twee geniale ingevingen leverde het uiteindelijk wel een winnaar op.

Na nauwelijks tien seconden spelen vloog Da Costa stevig in op Koita. De aanvaller kreeg meteen een waarschuwing van Vissers, maar liet zich daarna wel weer in positieve zin opmerken.

Vinnige aanvallers, klungelende verdediging

Hij probeerde vanuit een scherpe hoek Nordin Jackers te verrassen, maar de doelman ging goed plat. Meteen daarna bracht Brym de bezoekers ook op voorsprong, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd omdat ploeggenoot Da Costa buitenspel liep. Hij raakte de bal niet, maar nam duidelijk deel aan het spel.

Diezelfde Da Costa speelde een uitstekende partij en bracht de thuisverdediging verschillende keren in moeilijkheden. De Waaslanders kregen maar geen vat op de vinnige acties van de spits.

Flauwe eerste helft

Vervolgens kwam Waasland-Beveren enkele keren piepen. Het was vooral gevaarlijk door het klungelen achterin bij Moeskroen. Eerst verwerkte Agouzoul de bal bijna in eigen doel, daarna kon ook Junior Onana opgelucht ademhalen.

Een kelderkraker met bijhorende spanning, maar weinig kansen. Het was een magere eerste helft. Beide ploegen brachten weinig goeds op de mat. Het was in de tweede helft dus hopen op meer durf en lef.

Waasland-Beveren leek deze boodschap begrepen te hebben en kwam gretig uit de kleedkamer. Frey zette Wiegel alleen voor doel, die kapte zijn mannetje mooi uit maar besloot op Koffi. De thuisploeg putte vertrouwen uit deze actie en duwde door. Koita zette twee verdedigers in de wind en probeerde het eens vanop afstand. De bal verdween mooi in het hoekje.

Fenomenale lob

De thuisploeg had de wedstrijd onder controle en koos voor zekerheid. Het zocht nadrukelijk naar een tweede treffer. Moeskroen kwam via vrije trap nog dicht bij de gelijkmaker. Ciranni leek de bal in de winkelhaak te mikken, maar zijn bal vloog naast de kooi van Jackers.

Moeskroen had een doelpunt nodig, maar speelde enorm slordig. Dries Wuytens had de ultieme mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen, maar ook zijn kopbal werd gered door de doelman. Koffi keepte een uitstekende wedstrijd en hield de bezoekers lang in de wedstrijd, maar het mocht niet zijn voor Les Hurlus. Michael Frey legde na een fenomenale lob de 2-0 eindstand vast.

De geniale ingevingen van Koita en Frey zorgen er dus voor dat de Waaslanders 10 op 12 pakken. Het loopt nu vijf punten uit op de rode lantaarn Moeskroen en creëert zo wat ademruimte onderin.