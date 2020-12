Bouwwerf Gent: Vanhaezebrouck zegt niet voor zijn grootste uitdaging te staan, maar wij zien toch vijf grote werkpunten

Na een halfuur gingen de armen toch al een eerste keer open, typerend voor Hein Vanhaezebrouck als het niet draait zoals hij wil. Op zijn persconferentie was hij nog heel positief, maar wij zagen gisterenavond toch een 'shitload' aan werkzaamheden die hij de komende weken in orde moet krijgen.

Hein grijnsde eens toen we hem de vraag stelden of "het zijn grootste uitdaging" ooit werd. "Het is mijn enige uitdaging hé. Ik ben geen analist meer", knipoogde hij, goed begrijpend wat we bedoelden. "Goh nee, ik heb veel grotere uitdagingen gekend in mijn carrière."

Of hij dat zelf gelooft, laten we in het midden. Gisteren waren we een kwartier lang onder de indruk. Zou gewoon de intrede van Hein zoveel veranderd hebben, vroegen we ons af. Om even later weer het 'oude' Gent te zien. Vanhaezebrouck zal de komende weken tijd tekort komen om alles op punt te zetten.

Defensieve organisatie

Vanhaezebrouck speelt graag met drie centrale verdedigers, maar of hij dat gaat aanhouden, valt nog af te wachten. Hij zag Gent minder kansen weggeven tegen Oostende, maar het ging bij momenten nog altijd vlotjes hoor. Hjulsager, Gueye en Sakala hadden voor de rust een niet eens indrukwekkend Oostende langszij kunnen brengen. Mohammadi en Botaka hadden het moeilijk met de opkomende backs, Kums en Owusu zagen dan weer langs alle kanten mensen infiltreren.

Ruimte op het middenveld

Je zou er een schoolbal kunnen organiseren, op de vrije ruimte die er ligt tussen aanval en verdediging. Kums en Owusu speelden voor de verdediging en dus was Odjidja de enige schakel tussen het achterste compartiment en het voorste. Er is te weinig aansluiting van achteruit en het veld wordt bij balverlies te groot gehouden.

Diepgang en infiltratie

Eén kans - die weliswaar afgewerkt werd - in de eerste helft en een schot van Vadis in de tweede. Tot daar de grote mogelijkheden voor Gent. Er gaat te weinig gevaar van uit. Vanhaezebrouck gaat waarschijnlijk teruggrijpen naar Depoitre en Yaremchuk daarrond laten zwerven. Tegen Oostende kwam weer iedereen in de bal en waren de flankinfiltraties onbestaande. Zo creëer je weinig gevaar.

Vertrouwen

Het zakte weer als een pudding ineen na dat eerste kwartier. Een paar verkeerde passes, een paar tegenslagen en de kopjes gaan naar beneden en dan wil niemand - behalve Vadis - nog iets proberen en kiezen ze voor de veilige oplossingen. Veilig staat echter haaks op wat Vanhaezebrouck wil. Voor offensief voetbal moeten de opbouwende mensen een man willen uitschakelen. En ja, dat heeft alles met vertrouwen te maken.

Kader waar ze kunnen op terugvallen

Na de achterstand was het maar wat holderdeboldervoetbal. Er zat geen structuur in. In die situaties zie je dat Gent geen structuur heeft om op terug te vallen. Looplijnen die er zo ingesleten zitten dat ze toch nog aan kansen zouden komen... Dat is het stokpaardje van Vanhaezebrouck, maar voorlopig gaat hij toch vier voorgaande problemen moeten oplossen.