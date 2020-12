Vanhaezebrouck ziet KAA Gent de zege pakken in oefenpot tegen Deinze

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn eerste zege sinds zijn terugkeer naar KAA Gent beet. Al ging het niet om de knikkers. In de oefenpot tegen Deinze was het vooral de bedoeling om zijn spelers nog wat beter te leren kennen.

KMSK Deinze is de nummer vier uit de Proximus League. Vanhaezebrouck bracht in de eerste helft alvast een stevig elftal tussen de lijnen met onder meer Dorsch, Chakvetadze en Kleindienst. In de tweede helft werd er heel wat gewisseld.

De partij eindigde uiteindelijk in een 3-0 overwinning voor de Buffalo's. Doelpuntenmakers van dienst waren Niklas Dorsch, Laurent Depoitre en Giorgi Chakvetadze.