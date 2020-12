Mogen promovendi dromen van play-off 1? "Ambitie blijft ongewijzigd"

Wie het op voorhand had durven voorspellen, die zou nu al flink kunnen cashen. Kijk naar de stand na vijftien speeldagen en zie de promovendi blinken in de top-5.

Beerschot staat met 28 punten op een erg knappe derde plaats, maar OH Leuven is door de winst in de inhaalwedstrijd tegen Moeskroen nu ook op 25 punten punten en een vijfde plaats gekomen.

Het telt evenveel punten als Antwerp op plaats vier, een plaats die recht zou geven op play-off 1 aan het einde van het seizoen.

Play-off 1?

"Play-off 1? Ons doel in augustus was niet in degradatienood komen en een rustig seizoen draaien", aldus coach Marc Brys op zijn persconferentie na de zege tegen Les Hurlus.

"Voor het vertrouwen is het leuk om zo hoog te staan, maar die ambitie blijft ongewijzigd. We gaan niet beginnen dromen, we zijn een club in volle ontwikkeling."