RSCA-bankzitters kunnen zich in de kijker spelen: zaterdag staat oefenduel tegen 1B-ploeg op het programma

Anderlecht heeft een brede kern, waardoor het voor sommige spelers moelijk is om zich te bewijzen. Zij krijgen dit weekend een kans in een vriendschappelijke wedstrijd.

Anderlecht en KRC Genk openen vrijdag de debatten op speeldag 16. De spelers van Anderlecht die niet of nauwelijks op het veld staan krijgen later in het weekend nog een kans om zich te bewijzen.

Hetzelfde geldt overigens voor de spelers van KVC Westerlo, want zaterdagochtend spelen paars-wit en de Kemphanen een onderling oefenduel in de Kempen. De aftrap wordt gegeven om 11u. Westerlo werkt net zoals RSCA vrijdagavond al een competitieduel af. Club Nxt is de tegenstander in 1B.