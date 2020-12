Sportieve staf STVV krijgt vorm: nieuwe assistent-coach en physical coach bij de Kanaries

Bij STVV hebben ze eerder deze week Peter Maes aangesteld als de nieuwe trainer en nu krijgt hij ook de rest van de sportieve staff meer vorm. Zo wordt Davy Heymans de nieuwe assistent-coach en Stefan Winters physical coach.

Peter Maes kent Davy Heymans en Stefan Winters goed, want ze hebben eerder al samengewerkt. Zo was Heymans onder meer ook de assistent-coach van Peter Maes bij Lommel SK. Daarnaast was hij ook zelf al trainer bij Bregel Sport.

Stefan Winters was in het verleden ook bij Lommel SK aan de slag, maar dan als physical coach. Volgens de officiële website van de Kanaries werkte Winters daarvoor ook als physical coach bij Esperanza Pelt.