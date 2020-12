De stille krachten achter Ivan Leko: "Bekerwinst met Antwerp betekent meer dan titel met Club Brugge"

Zondagmiddag ontvangt Antwerp landskampioen Club Brugge op de Bosuil. Andermaal een topmatch voor de Great Old, bovendien een speciale voor Lior Refaelov. Maar ook Ivan Leko, Rudy Cossey en Edward Still hebben een verleden bij blauw-zwart.

GVA sprak met Rudy Cossey en Edward Still aan de vooravond van de topper tegen Club Brugge. Ze geven aan dat ze de discipline moesten opschroeven na hun aankomst.

"Het was niet de gewenste erfenis die we kregen", stelt Cossey. "Sommige jongens deden echt hun goesting, Ivan moest knopen doorhakken. Het werd snel duidelijk waar de grens lag."

Zondag wacht Club Brugge, met wie Leko, Cossey en Still een landstitel behaalde. Toch schatten de coaches de bekerwinst met Antwerp hoger in. "We hebben in die match het onderste uit de kan gehaald, zonder onze versterkingen. Voor mij is dat de mooiste overwinning uit mijn carrière", aldus Cossey. "We kwamen amper aan een volwaardige selectie. Begin er maar aan, hé", voegt Still eraan toe.