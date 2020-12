Negen op negen voor Westerlo na moeilijke avond tegen Club NXT

Westerlo komt na heel wat coronaperikelen eindelijk onder stoom in 1B. De kemphanen boekten vrijdagavond tegen Club NXT een derde zege op rij. Een avondwandeling werd het evenwel niet voor de troepen van Bob Peeters. Westerlo haalde het uiteindelijk met 2-1 van de Brugse youngsters.

Westerlo nam de partij meteen in handen, maar na twintig minuten ging de bal op de stip aan de overzijde. Ozer redde de poging van Baeten, maar tot ontzetting van de Turkse goalie moest de strafschop hernomen worden. Deze keer faalde Baeten niet.

Abrahams stelde al snel orde op zaken voor Westerlo. In de tweede helft ontbrak het Westerlo aan ideeën om de de defensie van Club NXT te ontgrendelen. Goed twintig minuten voor tijd was het Lucas Van Eenoo, die erg trefzeker is de laatste tijd, die de winnende treffer in doel schoof.

Zo boekt Westerlo een derde zege op rij. Met een knappe 17 op 21 oogt de balans fraai. Volgende week staat de topper tegen Union op het programma. Daarin zal Westerlo het wel moeten doen zonder Keita, die vrijdag twee keer geel kreeg en uitgesloten werd.